«Смотрящий» за Свердловской областью криминальный авторитет умер в Екатеринбурге

«Смотрящий» за Свердловской областью криминальный авторитет умер в Екатеринбурге
«Смотрящий» за Свердловской областью криминальный авторитет умер в Екатеринбурге
Сегодня, 20:12ПроисшествияФото: 1MI
Криминальный авторитет Агаяр Агаев, который имел прозвище Седой, умер в Екатеринбурге. По словам знакомых «смотрящего» за Свердловской областью, мужчина скончался в больнице.

Один из знакомых рассказал, что Агаеву была сделана операция, связанная с легкими. Шесть дней назад его тело было отправлено в Азербайджан. Дети и супруга также уехали на похороны, которые пройдут на родине мужчины, сообщает Е1.

Однако руководитель азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шихлинский сказал, что знаком с умершим, но не знает о его криминальных связях. Агаев прожил в Екатеринбурге 35 лет, по национальности он был талышом.

Источники в силовых структурах подчеркнули, что в последний раз криминальный авторитет попадал в поле зрения полиции в 2016 году.

Напомним, 11 мая стало известно, что криминальный авторитет 90-х Андрей Овчинников был оправдан судом Екатеринбурга. По словам защитника, Овчинников уже давно не имеет отношения к криминалу и ведет спокойный образ жизни.

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Екатеринбург
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