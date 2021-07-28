«Смотрящий» за Свердловской областью криминальный авторитет умер в Екатеринбурге

Один из знакомых рассказал, что Агаеву была сделана операция, связанная с легкими. Шесть дней назад его тело было отправлено в Азербайджан. Дети и супруга также уехали на похороны, которые пройдут на родине мужчины, сообщает Е1.
Однако руководитель азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шихлинский сказал, что знаком с умершим, но не знает о его криминальных связях. Агаев прожил в Екатеринбурге 35 лет, по национальности он был талышом.
Источники в силовых структурах подчеркнули, что в последний раз криминальный авторитет попадал в поле зрения полиции в 2016 году.
Напомним, 11 мая стало известно, что криминальный авторитет 90-х Андрей Овчинников был оправдан судом Екатеринбурга. По словам защитника, Овчинников уже давно не имеет отношения к криминалу и ведет спокойный образ жизни.