Мужчина убил сожительницу в Полевском и спрятал тело на балконе

Житель Полевского обвиняется в убийстве женщины, с которой жил вместе. Тело знакомой мужчина спрятал на балконе. Происшествие случилось в середине июля 2021 года.

Происшествие случилось в квартире на улице Розы Люксембург. Во время совместного распития алкоголя между мужчиной и погибшей возник конфликт на почве личной неприязни, рассказал старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. В пылу конфликта мужчина нанёс женщине ножевое ранение в область сердца. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина после удара ножом подумал, что женщина жива и лёг спать. Под утро, увидев, что потерпевшая мертва, он оттащил тело на балкон, где впоследствии убитая была найдена полицейскими. О преступлении мужчина рассказал своему знакомому во время застолья. Знакомый, узнав об этом, позвонил по номеру 112 и сообщил о преступлении. Вскоре после этого в квартиру, где произошло преступление, вечером 14 июля 2021 года приехала следственно-оперативная группа. Во время следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий Следственный комитет и полиция задержали мужчину. Во время допроса подозреваемый признался в совершённом им преступлении. Ему предъявили соответствующее обвинение. Суд, рассмотрев материалы дела, заключил обвиняемого под стражу. Сейчас по уголовному делу продолжаются следственные действия по сбору и закреплению доказательств. Место происшествия было осмотрено, сейчас идёт допрос свидетелей, а также назначено проведение необходимых экспертиз. Напомним, в мае 2019 года житель посёлка Белоярский убил свою подругу, после чего закопал её в яму и несколько дней с её телефона на свой слал сообщения о том, что она жива и уехала в Екатеринбург. Тагильчанка осуждена за убийство соседа возле подъезда из-за сделанного замечания

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