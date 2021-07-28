На отдыхе в Турции свердловский фотограф спас двух тонувших подростков

Мужчина рассказал, что когда он находился в воде, то увидел двух турецких подростков, которые плескались. Вначале свердловчанин подумал, что парни «дурачатся», но потом поймал испуганный взгляд мальчишки и поплыл к ним на помощь.
Я подплываю ближе, смотрю, он не держится совсем на воде, водой плюется. Я его за плечи к себе подтянул, на спину лег на воду, обнял его, положил себе на грудь. Он вроде успокоился и я его «повез»,рассказал мужчина Е1.
Когда он спас одного, то поплыл за вторым подростком. Уралец полагает, что ребята просто не заметили, как зашли на глубину. К счастью, медицинская помощь подросткам не понадобилась.
Напомним, что житель Волгоградской области Юрий Панфилкин спас из пруда тонущую собаку, при этом он сам провалился под лед.