На отдыхе в Турции свердловский фотограф спас двух тонувших подростков

Во время отдыха в Турции фотограф из Первоуральска спас двух тонувших подростков в районе Кемера. Инцидент произошел 25 июля в районе 19.00.

Мужчина рассказал, что когда он находился в воде, то увидел двух турецких подростков, которые плескались. Вначале свердловчанин подумал, что парни «дурачатся», но потом поймал испуганный взгляд мальчишки и поплыл к ним на помощь. Я подплываю ближе, смотрю, он не держится совсем на воде, водой плюется. Я его за плечи к себе подтянул, на спину лег на воду, обнял его, положил себе на грудь. Он вроде успокоился и я его «повез»,рассказал мужчина Е1. Когда он спас одного, то поплыл за вторым подростком. Уралец полагает, что ребята просто не заметили, как зашли на глубину. К счастью, медицинская помощь подросткам не понадобилась. Напомним, что житель Волгоградской области Юрий Панфилкин спас из пруда тонущую собаку, при этом он сам провалился под лед. «Как был в трусах, так и побежал»: житель Волгоградской области спас тонущую собаку

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