Обыски в подразделениях ГИБДД Новочеркасска и Таганрога прошли в Ростовской области

В Ростовской области прошли обыски в подразделениях ГИБДД Новочеркасска и Таганрога. У одного из сотрудников обнаружены пачки денег.

Сначала от УСКР по Ростовской области сообщалось, что были задержаны двое мужчин, которые передали почти 200 тысяч рублей должностным лицам ГИБДД в Таганроге. Это было сделано для того, что знакомые мужчин могли сдать экзамены на получение водительских прав, сообщает RostovGazeta со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В задержании участвовали сотрудники УФСБ. После этого было возбуждено уголовное дело. Также стало известно об обысках, которые прошли в подразделениях ГИБДД. У одного из сотрудников, ранее работающего в Таганроге, а теперь в Новочеркасске, нашли пачки с деньгами. На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Напомним, 23 июля стало известно, что сотрудники Следственного комитета задержали главу отделения Пенсионного фонда России Челябинской области. Он подозревается во взяточничестве в особо крупном размере. По подозрению во взятке задержан начальник отделения ПФР Челябинской области

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