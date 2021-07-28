Обыски в подразделениях ГИБДД Новочеркасска и Таганрога прошли в Ростовской области

Обыски в подразделениях ГИБДД Новочеркасска и Таганрога прошли в Ростовской области
Обыски в подразделениях ГИБДД Новочеркасска и Таганрога прошли в Ростовской области
Сегодня, 19:59ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В Ростовской области прошли обыски в подразделениях ГИБДД Новочеркасска и Таганрога. У одного из сотрудников обнаружены пачки денег.

Сначала от УСКР по Ростовской области сообщалось, что были задержаны двое мужчин, которые передали почти 200 тысяч рублей должностным лицам ГИБДД в Таганроге. Это было сделано для того, что знакомые мужчин могли сдать экзамены на получение водительских прав, сообщает RostovGazeta со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В задержании участвовали сотрудники УФСБ. После этого было возбуждено уголовное дело.

Также стало известно об обысках, которые прошли в подразделениях ГИБДД. У одного из сотрудников, ранее работающего в Таганроге, а теперь в Новочеркасске, нашли пачки с деньгами. На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, 23 июля стало известно, что сотрудники Следственного комитета задержали главу отделения Пенсионного фонда России Челябинской области. Он подозревается во взяточничестве в особо крупном размере.

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