«Представительница профсоюза» ограбила 90-летнюю пенсионерку в Нижнем Тагиле

Представившись работниками профсоюза, мошенники похитили деньги у 90-летней горожанки в Нижнем Тагиле. Перед этим они спрашивали, получает ли женщина подарки от профсоюза.

Женщина, которая сообщила, что она — работница профсоюза металлургов, связалась с пенсионеркой по стационарному телефону. Она спросила, получает ли тагильчанка подарки от профсоюза. Женщина ответила отрицательно, после чего сообщила, что ждала «что-нибудь ко Дню металлурга», сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское». Пока пенсионерка разговаривала по телефону, к ней постучали в дверь. На пороге она увидела другую «работницу профсоюза». Вернувшись к телефонному разговору, женщина позвала пришедшую незнакомку к телефону. После этого «представительница профсоюза» рассказала о денежной реформе, в связи с которой необходимо поменять имеющиеся купюры. В результате пенсионерка достала 180 тысяч рублей, но засомневалась и хотела связаться с дочерью. Но посетительница не стала дожидаться, взяла деньги и быстро исчезла,отметили в полиции. Из-за преклонного возраста тагильчанка не смогла описать злоумышленницу. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Напомним, 15 июля стало известно, что 70-летняя жительница Екатеринбурга обратилась в полицию с заявлением о том, что ее обманули мошенники. Потерпевшей позвонила незнакомая женщина, представившаяся сотрудником одного кредитного учреждения. 495 тысяч рублей пенсионерка отдала телефонным аферистам в Екатеринбурге

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