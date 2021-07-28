Разгуливающего с автоматом по улицам Екатеринбурга мужчину задержали

Очевидцы рассказывают, что мужчина не стал сопротивляться, а спокойно сел в патрульную машину. В руках у него было страйкбольное ружье.
Подозреваемого удалось задержать в одной из квартир в доме на улице Широкореченской. Там он снимал квартиру. Задержанным оказался 32-летний житель Красноярского края. Изъятое оружие оказалось не боевым. Этот «ствол» для игры в страйкбол.
Как сообщил начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых Е1, в настоящее время проводится проверка по результатом которой будет принято обоснованное решение.
Напомним, что молодого человека с автоматом в руках заметили днем, 28 июля, в Мичуринском поселке Екатеринбурга. В сквере за домами на улице Широкореченской в Екатеринбурге жители заметили парня с оружием в руках.