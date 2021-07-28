Разгуливающего с автоматом по улицам Екатеринбурга мужчину задержали

Разгуливающего с автоматом по улицам Екатеринбурга мужчину задержали
Разгуливающего с автоматом по улицам Екатеринбурга мужчину задержали
Сегодня, 17:47ПроисшествияФото: 1МI
Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге молодого человека, который три часа разгуливал по Мичуринскому с ружьём.

Очевидцы рассказывают, что мужчина не стал сопротивляться, а спокойно сел в патрульную машину. В руках у него было страйкбольное ружье.

Подозреваемого удалось задержать в одной из квартир в доме на улице Широкореченской. Там он снимал квартиру. Задержанным оказался 32-летний житель Красноярского края. Изъятое оружие оказалось не боевым. Этот «ствол» для игры в страйкбол.

Как сообщил начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых Е1, в настоящее время проводится проверка по результатом которой будет принято обоснованное решение.

Напомним, что молодого человека с автоматом в руках заметили днем, 28 июля, в Мичуринском поселке Екатеринбурга. В сквере за домами на улице Широкореченской в Екатеринбурге жители заметили парня с оружием в руках.

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Екатеринбург
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