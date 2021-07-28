Разгуливающий с автоматом мужчина в поселке под Екатеринбургом попал на видео

Разгуливающий с автоматом мужчина в поселке под Екатеринбургом попал на видео
Разгуливающий с автоматом мужчина в поселке под Екатеринбургом попал на видео
Сегодня, 16:36ПроисшествияФото: скриншот видео Е1.RU
Молодого человека с автоматом в руках заметили днем, 28 июля, в Мичуринском поселке Екатеринбурга.

В сквере за домами на улице Широкореченской в Екатеринбурге жители заметили парня с оружием в руках, сообщает Е1. Местные жители утверждают, что 17 июля уже видели того же молодого человека с автоматом в этом районе.

Видео:е1.ru

Молодой человек ходил по Мичуринскому поселку, местные жители вызвали полицию. На место происшествия приехал экипаж Росгвардии и полиции.

Очевидцы происшествия рассказывают, что вооруженного молодого человека еще не задержали. Силовики приехали, но не могут его пока обнаружить.

Напомним, около 16.00 10 июля 2021 года на улице Песчаной в Екатеринбурге был замечен пьяный мужчина с автоматом в руках. Он устроил стрельбу из автомата посреди улицы.

Сюжеты:
Екатеринбург
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