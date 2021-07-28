«Ситилинк» заплатит екатеринбурженке 290 тысяч за неисправный холодильник

Жительница Екатеринбурга приобрела в магазине «Ситилинк» холодильник за 79 990 рублей. В процессе эксплуатации выяснилось, что у техники есть недостаток, а именно не работает Wi-Fi.

Покупательница обратилась в магазин и потребовала устранить недостаток. Через месяц экспертиза установила, что устранить указанный недостаток в товаре невозможно. Тогда женщина потребовала у магазина вернуть ей деньги за холодильник и возместить все убытки. Магазин отказался выполнять требования покупательницы, и пострадавшая обратилась в суд. Екатеринбурженка просила взыскать с магазина все потраченные ею деньги плюсом неустойки. Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга требования женщины были удовлетворены частично, и она подала аппеляцию. Свердловской областной суд отменил решение Верх-Исетского районного суда и взыскал с ООО «Ситилинк» более 290 тысяч рублей. Об этом сообщили в Свердловском областном суде. Напомним, что в супермаркете «Лента» по Свердловскому шоссе в Нижнем Тагиле на краже средств личной гигиены почти на 10 тысяч рублей были задержаны 36-летний мужчина и 24-летняя женщина. Супружеская пара попалась на краже товаров из супермаркета «Лента» в Нижнем Тагиле

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