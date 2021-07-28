Свердловская семья с 34 детьми осталась без крыши над головой из-за пожара

Пожар уничтожил дом в Кушве, ставший родным для 34 детей, большая часть из которых — приемные. Все домочадцы остались без вещей и документов.

Пожар уничтожил дом семьи из Кушвы, вырастившей 34 ребенка. Возгорание случилось около 16.00 во вторник 27 июля в бане, расположенной под одной крышей с домом. В итоге огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Спасти от огня удалось всем членам семьи, в том числе и домашним любимцам — кошкам и собакам. Сгорело все. Абсолютно все. Вообще ничего не осталось, рассказала одна из дочерей погорельцев Е1. Сейчас дети увезли родителей на дачу, купили продукты. На семейном совете им предстоит решить, где разместить родителей, так как садовый домик непригоден для зимовья. Напомним, в середине мая пожар оставил без жилья свердловскую семью полицейских, воспитывающих ребенка-инвалида. Отец семейства пытался потушить возгорание самостоятельно, но огонь за считанные минуты охватил весь дом. Он успел лишь спасти документы. Пожар оставил без жилья свердловскую семью с ребенком-инвалидом

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