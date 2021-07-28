Теперь его ждёт суд: пьяный мужчина избил женщину-фельдшера скорой помощи

Теперь его ждёт суд: пьяный мужчина избил женщину-фельдшера скорой помощи
Теперь его ждёт суд: пьяный мужчина избил женщину-фельдшера скорой помощи
Сегодня, 19:37ПроисшествияФото: 1МI
Пьяный мужчина напал на сотрудников скорой помощи, которые приехали на вызов. Инцидент произошел ещё в феврале 2021 года в Екатеринбурге.

Известно, что прохожие заметили на улице лежащего мужчину и сразу вызвали скорую помощь. На вызов приехали медики 137-ой бригады. Мужчину погрузили в карету и повезли в больницу. В машине пациент проснулся и начал вести себя неадекватно, а потом ударил фельдшера по лицу.

Медики сразу вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители, увезли агрессивного пациента в больницу, а затем в отдел полиции.

Пострадавшей женщине 48 лет. После побоев её увезли в больницу, где сделали компьютерную томографию. Медики диагностировали у неё контузию правого глаза и синяк на скуле.

В настоящее время нападавшему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, что в Екатеринбурге пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи, у женщины контузия глаза.

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