Целительница выманила 780 тысяч у пенсионерки из Нижнего Тагила

Целительница выманила 780 тысяч у пенсионерки из Нижнего Тагила
Целительница выманила 780 тысяч у пенсионерки из Нижнего Тагила
Сегодня, 15:40ПроисшествияФото: 1МI
Мошенницы обманули двух доверчивых пенсионерок 75 и 90 лет из Нижнего Тагила. Оба инцидента произошли в микрорайоне Выя, но по разным схемам. Пострадавшие обратились в полицию – возбуждены уголовные дела.

25 июля 2021 года к 75-летней женщине на улице обратилась неизвестная и спросила, где находится ближайшее ателье. Добродушная пенсионерка принялась объяснять, как пройти, так и завязался разговор, в ходе которого незнакомка назвала себя целительницей и сообщила о наведенной на женщину порче, которую навела одна из близких родственниц. При этом злоумышленница заявила, что поможет снять наговор, но им нужно встретиться несколько раз и совершить обряд.

Во время разговора к «целительнице» подошла незнакомая девушка и начала умолять о помощи. Та назначила обеим встречу на следующий день и попросила принести фотографию и небольшой набор продуктов, что те и сделали. При встрече знахарка достала из контейнера землю, назвав ее священной, сказала пенсионерке положить туда фото. Во время процесса пенсионерка увидела появившиеся на фотографии три креста и сильно испугалась, услышав, что в ближайшее время трое родственников умрут. Неприятные новости ожидали и девушку.

Целительница пообещала все исправить, но для этого им нужно в 14.30 принести из дома все деньги из дома, якобы для обряда снятия порчи. В указанное время пенсионерка отдала «благодетельнице» конверт, в котором находились накопленные ею 780 тысяч, то же сделала и девушка. Целительница сказала придти на следующий день и забрать «очищенные» деньги. В назначенное время пенсионерка пришла в условленное место, прождала больше часа, но ни целительница, ни девушка, нуждающаяся в помощи, так и не появились. Тогда-то женщина поняла, что ее обманули, разыграв целый спектакль.

Со слов потерпевшей, злоумышленница среднего роста, плотного телосложения, светлые волосы. Одета была в светло синие джинсы и голубую ветровку. При каждой встрече на ней была соломенная шляпа и маска, поэтом лица ее пенсионерка не видела. Молодой женщине, которой также была нужна помощь «знахарки» на вид лет 30, волосы темные собраны в пучок. На ней были светло синие джинсы и джинсовая куртка.

Вторая 90-летняя пенсионерка проживает в том же районе по улице Фрунзе. К ней пришла незнакомка под видом профсоюзного работника, которая сообщила бабушке о денежной реформе и необходимости обмена купюр. Для обмена в банке она попросила передать ей имеющуюся дома наличность. Доверчивая старушка достала 180 тысяч, но, засомневавшись и хотела позвонить дочери. Однако посетительница не стала дожидаться, взяла деньги и быстро исчезла. Поняв, что стала жертвой мошенницы, женщина не смогла описать гостью.

В настоящее время сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения, изъятые в районе совершения преступлений, возможно, на них попали злоумышленницы. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление их личности. Об этом сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, что 56-летнюю жительницу Нижнего Тагила, которая работает дворником в одной из УК, обманули мошенники. Поверив лжебанкиру, она перевела на резервный счёт все свои накопления в размере 110 тысяч рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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