Второй случай за лето: медведь загрыз человека насмерть в парке под Красноярском

Второй случай за лето: медведь загрыз человека насмерть в парке под Красноярском
Второй случай за лето: медведь загрыз человека насмерть в парке под Красноярском
Сегодня, 09:34ПроисшествияФото: pixabay.com
Второй раз за это лето в парке «Ергаки» под Красноярском медведь напал на группу туристов и насмерть загрыз человека. В июне 2021 года там же погиб 16-летний подросток, подрабатывающий носильщиком.

О ЧП, произошедшем 27 июля в парке «Ергаки» в Красноярском крае, сообщила на дирекция на сайте учреждения, подчеркнув, что это уже второй подобный случай с начала туристического сезона.

Нападение произошло в районе 9 озер хребта Араданский на группу туристов из 4 человек, совершавших спортивный категорийный поход. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и охотоведы. Известно, что погибший — совершеннолетний турист, прибывший в составе группы из другого региона.

Руководство парка обратилось к местным властям с просьбой ограничить доступ в парк туристичских групп, за исключение турбаз и троп здоровья. В парке рекомендуют посетителям отложить поездку или поход в «Ергаки» в связи с опасностью, которую представляют дикие животные.

Напомним, 21 июня 2021 года в национальном природном парке «Ергаки» в Красноярском крае медведь насмерть задрал подростка, который помогал доставлять снаряжение туристам. После инцидента медведя удалось выследить и ликвидировать.

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