Женщину с грудным ребенком таксист «Яндекса» отказался везти в Екатеринбурге

На заявление таксиста женщина позвонила в диспетчерскую службу «Яндекса», чтобы разобраться в ситуации. Диспетчер сервиса пояснил, что со своей автолюлькой можно выбрать любой тариф. Разговор был организован на громкой связи, чтобы водитель тоже слышал. Только после состоявшегося диалога с диспетчерской службой, водитель исполнил заказ екатеринбурженки. При этом он остался при своем мнении, что возить пассажиров с детьми он будет только по тарифу «Детский».