Женщину с грудным ребенком таксист «Яндекса» отказался везти в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водитель «Яндекс.Такси» отказался везти молодую женщину с грудным ребенком, сообщает Ура.ру. Таксисту не понравился тариф, который для поездки выбрала екатеринбурженка.
Молодая мама заказала машину эконом-класса через приложение «Яндекс», с собой взяла свою детскую автолюльку. Когда на вызов подъехал автомобиль-такси и женщина с ребенком сели в салон, водитель заявил, что не повезет их. Отказ мотивировал тем, что для перевозки детей надо было выбирать другой тариф - «детский», он дороже.
На заявление таксиста женщина позвонила в диспетчерскую службу «Яндекса», чтобы разобраться в ситуации. Диспетчер сервиса пояснил, что со своей автолюлькой можно выбрать любой тариф. Разговор был организован на громкой связи, чтобы водитель тоже слышал. Только после состоявшегося диалога с диспетчерской службой, водитель исполнил заказ екатеринбурженки. При этом он остался при своем мнении, что возить пассажиров с детьми он будет только по тарифу «Детский».
Напомним, таксист из Екатеринбурга разыскивает сбитого им пешехода. 18 июля 2021 года, нарушая правила, пешеход выскочил под колеса его автомобиля на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге.