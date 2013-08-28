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На Южном подъезде ДТП: водитель въехал в столб (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Южном подъезде ДТП: водитель въехал в столб (ФОТО)

28 августа 2013, 10:50ПроисшествияCorey
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