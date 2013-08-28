На Южном подъезде ДТП: водитель въехал в столб (ФОТО)
28 августа 2013, 10:50ПроисшествияCorey
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Вчера, 27 августа, в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие.
Так, в 17:30 водитель автомобиля Toyota Corolla, следуя со стороны Тагила в сторону Екатеринбурга на 13 км 830 метров Южного подъезда, допустил наезд на столб уличного освещения.
В результате ДТП 61-летний водитель, житель села Николо-Павловское, получил травму и с ушибленной раной головы и ушибом головного мозга был госпитализирован в нейро-хирургическое отделение Центральной городской больницы №1.
© TagilCity.ru по информации отделения пропаганды ГИБДД
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