Случайный человек может стать понятым: как тагильчанин помог полиции
Понятой – это, как гласит уголовный кодекс, лицо, незаинтересованное в ходе дела, но в особом случае он может удостоверить ход расследования, освидетельствования и тому подобных обстоятельств. Возможно, кто-то из пользователей TagilCity.ru когда-либо привлекался в качестве понятого.
Так, накануне редакции TagilCity.ru стало известно, что вчера около 18:00 вечера на Вагонке один из пользователей был привлечен в разбирательство в качестве понятого. Дело в том, что сотрудниками ДПС был задержан человек неславянской внешности. Он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При понятых проходило освидетельствование данного гражданина.
Посчитали, что водитель пьян, пригласили на освидетельствование. Водитель подул в трубку, но был неисправен аппарат. Водителя отстранили от управления транспортным средством и повезли на 25-й квартал рассказывает понятой.
Хочется отметить, что, как оказалось, нет ничего страшного в том, чтобы быть понятым. Наоборот, являясь им можно отчасти предотвратить страшные последствия, которые могли быть, если бы не задержали нарушителя. Кроме того, понятой может вносить замечания и делать заявления по поводу работы следственного действия.
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