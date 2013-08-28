Случайный человек может стать понятым: как тагильчанин помог полиции

Так, накануне редакции TagilCity.ru стало известно, что вчера около 18:00 вечера на Вагонке один из пользователей был привлечен в разбирательство в качестве понятого. Дело в том, что сотрудниками ДПС был задержан человек неславянской внешности. Он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При понятых проходило освидетельствование данного гражданина.

Посчитали, что водитель пьян, пригласили на освидетельствование. Водитель подул в трубку, но был неисправен аппарат. Водителя отстранили от управления транспортным средством и повезли на 25-й квартал рассказывает понятой.

Хочется отметить, что, как оказалось, нет ничего страшного в том, чтобы быть понятым. Наоборот, являясь им можно отчасти предотвратить страшные последствия, которые могли быть, если бы не задержали нарушителя. Кроме того, понятой может вносить замечания и делать заявления по поводу работы следственного действия.