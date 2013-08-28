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Случайный человек может стать понятым: как тагильчанин помог полиции
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Случайный человек может стать понятым: как тагильчанин помог полиции

28 августа 2013, 09:45Происшествия
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