Тагильчанина подозревают в экстремизме: возбуждено уголовное дело
Следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего неработающего жителя Нижнего Тагила. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
По версии следствия, с февраля по май 2013 года подозреваемый, придерживающийся экстремистских взглядов, разместил на своей персональной странице в одной из социальных сетей видеоролики и фотографии, содержание которых по результатам проведенного психолого-лингвистического исследования направлено на возбуждение межнациональной вражды. Сам злоумышленник пояснил, что совершенным противоправным поступком он хотел довести до широкой интернет-общественности свои взгляды.
В настоящее время по уголовному делу следователем совместно с сотрудниками ГУ МВД по УрФО выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
© TagilCity.ru по материалам СК РФ по Свердловской области