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Тагильчанина подозревают в экстремизме: возбуждено уголовное дело
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанина подозревают в экстремизме: возбуждено уголовное дело

28 августа 2013, 19:05ПроисшествияЕвгения
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