Тагильчанина подозревают в экстремизме: возбуждено уголовное дело

По версии следствия, с февраля по май 2013 года подозреваемый, придерживающийся экстремистских взглядов, разместил на своей персональной странице в одной из социальных сетей видеоролики и фотографии, содержание которых по результатам проведенного психолого-лингвистического исследования направлено на возбуждение межнациональной вражды. Сам злоумышленник пояснил, что совершенным противоправным поступком он хотел довести до широкой интернет-общественности свои взгляды.