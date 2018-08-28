Экс-полицейский из Нижнего Тагила будет осужден за продажу госнаграды СССР
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Бывший полицейский из Нижнего Тагила будет осужден за попытку реализовать государственную награду СССР.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Znak.com
9 апреля 2018 года экс-сотрудник правоохранительных органов был задержан при попытке продать медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» на территории железнодорожного вокзала Нижнего Тагила.
Бывший помощник оперативного дежурного части одного из отделов полиции по Свердловской области нашел покупателя госнаграды в интернете, где он выложил информацию о ее продаже.
В настоящий момент расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены в суд.
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