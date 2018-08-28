Экс-полицейский из Нижнего Тагила будет осужден за продажу госнаграды СССР

9 апреля 2018 года экс-сотрудник правоохранительных органов был задержан при попытке продать медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» на территории железнодорожного вокзала Нижнего Тагила.

Бывший помощник оперативного дежурного части одного из отделов полиции по Свердловской области нашел покупателя госнаграды в интернете, где он выложил информацию о ее продаже.