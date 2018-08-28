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#домахорошо
Хотели заказать надгробные памятники: мошенник обманул тагильчан на 3 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Хотели заказать надгробные памятники: мошенник обманул тагильчан на 3 млн рублей

Сегодня, 14:20Происшествия
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