Хотели заказать надгробные памятники: мошенник обманул тагильчан на 3 млн рублей
В Нижнем Тагиле вынесен приговор индивидуальному предпринимателю, от мошеннических действий которого пострадали 127 местных жителей, а также граждан из Верхней и Нижней Салды, которые хотели установить надгробные памятники на могилы близких.
Как сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых, в августе 2016 года в органы внутренних дел обратились несколько человек с заявлениями о мошенничестве. Потерпевшие сообщили, что они заказали в камнеобрабатывающей фирме надгробные памятники, полностью или частично оплатив услуги по их изготовлению и установке.
Сначала менеджеры компании переносили сроки работ, а потом перестали отвечать на телефонные звонки.
По результатам проверки, которую провели сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, в отношении 37-летнего руководителя фирмы было заведено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Сумма ущерба составила более 3 млн рублей.
Судья Ленинского районного суда Станислав Татаренко признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших. Обвиняемого сотрудники полиции взяли под стражу прямо в зале суда. Он, вероятно, и сам догадывался о возможном исходе процесса, поэтому сразу принес с собой необходимые ему вещи,отметил полковник Горелых.