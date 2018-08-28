Хотели заказать надгробные памятники: мошенник обманул тагильчан на 3 млн рублей

Как сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых, в августе 2016 года в органы внутренних дел обратились несколько человек с заявлениями о мошенничестве. Потерпевшие сообщили, что они заказали в камнеобрабатывающей фирме надгробные памятники, полностью или частично оплатив услуги по их изготовлению и установке.

Сначала менеджеры компании переносили сроки работ, а потом перестали отвечать на телефонные звонки.

По результатам проверки, которую провели сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, в отношении 37-летнего руководителя фирмы было заведено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Сумма ущерба составила более 3 млн рублей.

Фото: глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых