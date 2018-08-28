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#домахорошо
Инвалид погиб при пожаре из-за курения в частном доме в Нижнем Тагиле 28 августа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Инвалид погиб при пожаре из-за курения в частном доме в Нижнем Тагиле 28 августа

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