Инвалид погиб при пожаре из-за курения в частном доме в Нижнем Тагиле 28 августа
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28 августа при пожаре в частном доме погиб инвалид второй группы.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО
28 августа в 12:51 поступила информация в МЧС о возгорании в садовом доме в коллективном саду «Леба». В тушении пожара участвовали две единицы техники и 11 огнеборцев.
В 13:19 огонь удалось локализовать, а в 13:23 было ликвидировано открытое горение.
Муж владелицы участка, инвалид второй группы погиб в результате пожара.
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Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Очаг пожара располагался в том месте, где спал погибший.
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