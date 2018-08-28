Инвалид погиб при пожаре из-за курения в частном доме в Нижнем Тагиле 28 августа

28 августа в 12:51 поступила информация в МЧС о возгорании в садовом доме в коллективном саду «Леба». В тушении пожара участвовали две единицы техники и 11 огнеборцев.

В 13:19 огонь удалось локализовать, а в 13:23 было ликвидировано открытое горение.

Муж владелицы участка, инвалид второй группы погиб в результате пожара.