Лже-сотрудник органов беспасности: альфонс из Первоуральска получил 5,5 лет колонии
В Первоуральске осужден местный житель за мошенничество и кражу. Воспользовавшись доверием девушки, он выманил у нее более 900 тысяч рублей.
Следствие установило, что ранее судимый за аналогичное преступление мужчина познакомился с девушкой 1989 года рождения.
Он представился неофициальным сотрудником органов безопасности, вошел в доверие и через некоторое время стал проживать у нее в квартире под предлогом создания семьи.
В ходе совместного проживания подсудимый неоднократно брал под разными предлогами деньги у девушки, которыми распоряжался по своему усмотрению.
Например, он предложил сожительнице продать ее автомобиль, чтобы купить новый. После продажи подсудимый отдал девушке 40 тысяч рублей, а остальные 175 тысяч забрал себе.
Кроме того, мужчина похитил ноутбук у сожительницы. Общая сумма ущерба составила 900 тысяч рублей. Подсудимый свою вину признал частично. Материальный ущерб пока не возместил.
Суд назначил альфонсу наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также частично удовлетворены исковые требования потерпевшей, с подсудимого в ее пользу взыскано свыше 976 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.