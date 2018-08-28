Лже-сотрудник органов беспасности: альфонс из Первоуральска получил 5,5 лет колонии

Следствие установило, что ранее судимый за аналогичное преступление мужчина познакомился с девушкой 1989 года рождения.

Он представился неофициальным сотрудником органов безопасности, вошел в доверие и через некоторое время стал проживать у нее в квартире под предлогом создания семьи.

В ходе совместного проживания подсудимый неоднократно брал под разными предлогами деньги у девушки, которыми распоряжался по своему усмотрению.

Например, он предложил сожительнице продать ее автомобиль, чтобы купить новый. После продажи подсудимый отдал девушке 40 тысяч рублей, а остальные 175 тысяч забрал себе.

Кроме того, мужчина похитил ноутбук у сожительницы. Общая сумма ущерба составила 900 тысяч рублей. Подсудимый свою вину признал частично. Материальный ущерб пока не возместил.