Мужчина погиб при пожаре 27 августа в Нижнем Тагиле

27 августа в 17:47 произошло возгорание в квартире по адресу: улица Циолковского, 21. В тушении приняли участие три единицы техники и 7 человек личного состава.

Владелец квартиры, мужчина 1950 года рождения погиб. В ходе следствия стало известно, что за три дня до происшествия погибший досрочно выписался из больницы за нарушение больничного режима курением. В течение трех дней мужчина практически не вставал с постели и много курил.