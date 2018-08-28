Мужчина погиб при пожаре 27 августа в Нижнем Тагиле

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27 августа в Нижнем Тагиле при пожаре погиб мужчина 1950 года рождения.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО
27 августа в 17:47 произошло возгорание в квартире по адресу: улица Циолковского, 21. В тушении приняли участие три единицы техники и 7 человек личного состава.
Владелец квартиры, мужчина 1950 года рождения погиб. В ходе следствия стало известно, что за три дня до происшествия погибший досрочно выписался из больницы за нарушение больничного режима курением. В течение трех дней мужчина практически не вставал с постели и много курил.
Предварительной причиной пожара является неосторожность при курении хозяина квартиры.
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