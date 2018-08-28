Наркоман из Нижнего Тагила лишился лицензии на огнестрельное оружие

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30-летний житель Нижнего Тагила лишился лицензии на огнестрел из-за употребления наркотических веществ.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: ИА «Все новости»
В 2014 году тагильчанин оформил разрешение на хранение и ношение двуствольного охотничьего ружья сроком на пять лет.
В 2018 году мужчина попал на учет к наркологу из-за употребления наркотических и других психоактивных веществ. Этот факт стал известен в отделе лицензионно-разрешительной работы МВД. Сотрудники правоохранительных органов обратились в прокуратуру с заявлением о нарушении законодательства.
Организовав проверку, районная прокуратура подала иск в суд о прекращении действия лицензии. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Сам владелец огнестрельного оружия на суд не явился.
Житель Нижнего Тагила после вступления в законную силу решения суда обязан сдать двуствольное охотничье ружье в полицию.
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