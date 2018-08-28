Применили оружие: полицейские задержали пьяного водителя в Свердловской области
28 августа отрудники ГИБДД применили табельное оружие, чтобы остановить пытавшегося скрыться пьяного водителя на трассе Екатеринбург – Тюмень.
Дежурный наряд ГИБДД обнаружил подозрительный автомобиль ВАЗ-2114, едущий с большой скоростью, около 2.00 в районе 57 километра федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень. Полицейские потребовали от водителя остановиться, однако тот приказ проигнорировал и попытался скрыться.
При погоне водитель допустил семь нарушений правил дорожного движения. Тогда сотрудники ГИБДД приняли решение стрелять из табельного оружия. Было сделано два предупредительных выстрела и семь прицельных по колесам машины. В результате погони и стрельбы никто не пострадал.
Водителем ВАЗа оказался неработающий житель города Богданович 1992 года рождения. За рулем он находился в алкогольном опьянении. В отношении водителя составлены административные материалы, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.