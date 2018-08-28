Применили оружие: полицейские задержали пьяного водителя в Свердловской области

Дежурный наряд ГИБДД обнаружил подозрительный автомобиль ВАЗ-2114, едущий с большой скоростью, около 2.00 в районе 57 километра федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень. Полицейские потребовали от водителя остановиться, однако тот приказ проигнорировал и попытался скрыться.

При погоне водитель допустил семь нарушений правил дорожного движения. Тогда сотрудники ГИБДД приняли решение стрелять из табельного оружия. Было сделано два предупредительных выстрела и семь прицельных по колесам машины. В результате погони и стрельбы никто не пострадал.