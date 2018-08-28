Проще врезаться? ГИБДД Нижнего Тагила не зафиксировало виновника в ДТП

Согласно официальной информации от отделения пропаганды ГИБДД, в 16 часов 20 минут 31-летняя автоледи за рулём ВАЗ–2114, следуя со стороны ул. Ульяновская в сторону ул. Балакинская у дома № 40 по ул. Перова, не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части. В результате ДТП пассажир «ВАЗ-2114», 9-летний ребенок, госпитализирован в ЦГБ № 3 с диагнозом: ушиб щеки, сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма.

В ГИБДД второго участника не зафиксировали, так как машина не получила повреждений. Только выписали штраф за непредставление преимущества, поделился в соцсетях Сергей.

В отделении пропаганды ГИБДД в беседе с TagilCity.ru подтвердили факт того, что виновница ДТП была наказана штрафом, но в самом протоколе с места аварии ее нет. Дальнейшее разбирательство будет проходить в гражданско-правовом порядке, то есть через суд. Вероятно, пострадавшая сторона теперь столкнётся с трудностями при возмещении ущерба.

Девушка, которая была на ВАЗ-2110, своей вины не отрицает, она со всем согласна, что она выехала, нарушив правила дорожного движения. Она никуда не скрылась. Там соприкосновения с транспортным средством как такового не было,прокомментировала в разговоре с TagilCity.ru Ксения Морозовская, представитель отделения пропаганды ГИБДД.

Также тагильчанин Сергей сообщил о разговоре с представителями ГИБДД:

Так прямо и сказали водителю ВАЗ-2114: «Надо было совершить столкновения с ВАЗ-2110».

Ксения Морозовская опровергла такое заявление:

Я была на месте аварии. Мы не говорили такого, это водитель, вероятно, сделал такой вывод.