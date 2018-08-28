Проверка организована на «Березовском водоканале» из-за незаконной свалки отходов

Поводом для проверки компаний стала найденная незаконная свалка отходов. Известно, что «Водоканал» передал УК иловые осадки для доставки их к месту захоронения.

Кроме того, проверка ведется и в отношении компании «Эко-логика», на земле которой и были брошены отходы. Земля была выделена компании для строительства мусоросжигательного завода, однако предприниматели складировали мусор прямо на землю.