Проверка организована на «Березовском водоканале» из-за незаконной свалки отходов
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Выемку документов в МУП «Березовский водоканал» и местной УК «Горсвет» провело УФСБ России по Свердловской области.
Поводом для проверки компаний стала найденная незаконная свалка отходов. Известно, что «Водоканал» передал УК иловые осадки для доставки их к месту захоронения.
Кроме того, проверка ведется и в отношении компании «Эко-логика», на земле которой и были брошены отходы. Земля была выделена компании для строительства мусоросжигательного завода, однако предприниматели складировали мусор прямо на землю.
Информация о внеплановой проверке «Эко-логики» опубликована и на сайте Росприроднадзора по Уральскому округу. Взяты пробы почвы и отходов для исследования, сообщает Ura.ru.
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