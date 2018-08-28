Работница турфирмы Первоуральска осуждена за обман более 40 граждан

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Работница турфирмы в Первоуральске обманула более 40 граждан на сумму около трех млн рублей.
Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
В Первоуральске сотрудница туристической фирмы в период с 1 февраля по 28 июня 2017 года брала у жителей города деньги за путевки, не предоставляя самих услуг. В общей сложности от мошенничества женщины пострадали более 40 человек. Учредителем фирмы являлся муж мошенницы.
По информации от пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, 4 августа 2017 года в отношении сотрудницы турфирмы было возбуждено уголовное дело.
Подозреваемая скрылась от правоохранительных органов и находилась в федеральном розыске.
В апреле 2018 года мошенница была обнаружена на территории Краснодара. Женщина приговорена к 2,8 годам лишения свободы в колонии-поселении. Суд обязал обвиняемую выплатить обманутым клиентам три млн рублей.
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