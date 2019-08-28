На Ямале нашли труп вахтовика из Свердловской области

Мужчина уехал на заработки в компании товарищей. Они занимались валкой деревьев, во время работы выпивали, затем Володин ушел в лес и не вернулся. Напарники искали его самостоятельно, а затем обратились за помощью. Причем организованная поисковая операция началась лишь спустя 20 дней после исчезновения свердловчанина.