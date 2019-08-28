На Ямале нашли труп вахтовика из Свердловской области
Сегодня, 11:32ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Вахтовик из Свердловской области Денис Володин найден мертвым в лесу на Ямале, пишет N24. Свердловчанин пропал 5 августа, его тело было найдено 27 числа, следов насильственной смерти не обнаружено
Мужчина уехал на заработки в компании товарищей. Они занимались валкой деревьев, во время работы выпивали, затем Володин ушел в лес и не вернулся. Напарники искали его самостоятельно, а затем обратились за помощью. Причем организованная поисковая операция началась лишь спустя 20 дней после исчезновения свердловчанина.
Труп был найден в полутора километрах от лагеря рабочих. При обнаружении на нем не было одежды, вещи были сложены в стороне. Тело направлено на экспертизу, следователи устанавливают точную картину произошедшего.
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