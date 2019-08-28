В Нижнем Тагиле Opel врезался в машину скорой помощи
Сегодня, 12:35ПроисшествияФото: Скриншот видео ЧП Нижний Тагил
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28 августа в утренние часы в Нижнем Тагиле на пересечении Восточного шоссе и улицы Ильича произошло столкновение Opel и кареты скорой помощи, ехавшей на вызов, сообщается в паблике «ЧП Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
На видео заметно, что машина скорой помощи движется со включенными проблесковыми маячками, в этот момент наперерез выезжает иномарка. Водитель Opel предпринимает попытку избежать ДТП, однако все-же задевает «Газель». После столкновения оба автомобиля разворачивает на полосу встречного движения.
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В Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru сообщили, что в аварии никто не пострадал.
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