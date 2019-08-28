В Нижнем Тагиле Opel врезался в машину скорой помощи

На видео заметно, что машина скорой помощи движется со включенными проблесковыми маячками, в этот момент наперерез выезжает иномарка. Водитель Opel предпринимает попытку избежать ДТП, однако все-же задевает «Газель». После столкновения оба автомобиля разворачивает на полосу встречного движения.