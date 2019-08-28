В Новосибирске 12 человек оказались под завалами при обрушении строящегося здания

По предварительной информации, под завалами оказались 12 человек. В момент ЧП в здании проводилась реконструкция. От официальных источников на ткущий момент данных о погибших не поступало, однако в соцсетях местные жители сообщают, что погибли двое человек. Как информирует МЧС, из-под завалов достали одного пострадавшего, ему оказывается медицинская помощь.