В Новоуральске вынесен приговор наркоману, отрезавшему женщине язык
Сегодня, 11:44ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Новоуральске вынесен приговор Сергею Бутусову, мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщает прокуратура Свердловской области.
17 мая этого года Бутусов находился в компании своей сожительницы, мужчина в момент инцидента был в состоянии наркотического опьянения. Он набросился на женщину, удерживая ее руки и голову, с применением хозяйственного ножа ампутировал ей язык. В результате чего женщина умерла от большой кровопотери.
Бутусов признан виновным, ему назначено шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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