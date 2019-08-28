В Новоуральске вынесен приговор наркоману, отрезавшему женщине язык

17 мая этого года Бутусов находился в компании своей сожительницы, мужчина в момент инцидента был в состоянии наркотического опьянения. Он набросился на женщину, удерживая ее руки и голову, с применением хозяйственного ножа ампутировал ей язык. В результате чего женщина умерла от большой кровопотери.