В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге была обнаружена радиоактивная посылка из Китая, сообщает Уральское таможенное управление.

По словам первого заместителя начальника Кольцовской таможни Михаила Сентякова, радиоактивный фон превышен в 12 раз. Зарегистрировано содержание радиоактивного изотопа торий-232. В посылке находились две металлические чайные ложки в индивидуальной полиэтиленовой упаковке и пять металлических стержней в виде ручек. По правилам, опасная находка отправится назад отправителю. Напомним, что в марте таможенники пресекли незаконный вывоз леса в Азербайджан.

