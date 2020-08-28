МФЦ на Космонавтов из-за «коррупции» не обслуживает клиентов

Оформляйте только через Госуслуги, на талоне должно стоять ваше имя. Если я проведу сделку по талону без имени, то меня могут обвинить в коррупции, а я не хочу стать фигурантом уголовного дела. У меня есть указ вышестоящего руководства, так объяснила свою позицию Старинская.