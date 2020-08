МФЦ на Космонавтов из-за «коррупции» не обслуживает клиентов

В МФЦ Нижнего Тагила, расположенного по улице Космонавтов 45, сотрудница отказала клиентке в обслуживании. Аргументом стало, что талон оформлен на риэлтора, а работников МФЦ могут обвинить в коррупции, говорит читательница TagilCity.ru.

Тагильчанка, совершая сделку с недвижимостью, обратилась за помощью к риэлтору. Он получил талон через сайт Госуслуги, в комментарии были указаны ФИО его клиентов. На входе в МФЦ была очередь, а внутри девушка увидела, что внутри центра ещё одна очередь. Зачем создавать очередь, в результате которой попадаешь в еще одну очередь? И почему не пустить людей внутрь, ведь помещение большое и почти пустое? рассказывает девушка. Ей необходимо было оформить сделку с имуществом именно в этот день, так как на следующий уже были куплены билеты на самолёт. Когда она подошла к специалисту, то он отказал в обслуживании, ссылаясь на неверную фамилию получателя талона. Клиентка указала на то, что в комментарии стоит её ФИО, но сотрудница продолжала настаивать на своём. После этого посетительница обратилась к администратору МФЦ Татьяне Старинской с просьбой о помощи. Однако она заявила, что на талоне нет её имени. После этого клиентка подошла к терминалу и попыталась взять талон на обслуживание, но администратор и тут ответила отказом. Оформляйте только через Госуслуги, на талоне должно стоять ваше имя. Если я проведу сделку по талону без имени, то меня могут обвинить в коррупции, а я не хочу стать фигурантом уголовного дела. У меня есть указ вышестоящего руководства, так объяснила свою позицию Старинская. На просьбу показать распоряжение, где руководителю отделения МФЦ могли предъявить обвинение в коррупции из-за того, что она просто поменяет фамилию в талоне или обслужит клиента по талону без имени, руководитель ответила, что данный приказ находится в Екатеринбурге. В результате отказа в обслуживании девушке придётся отменить вылет и понести материальные убытки. Остается неясным, чего опасается администратор мфц, если при обыденной просьбе заходит речь о коррупции. Касательно ситуации в адрес МФЦ был отправлен официальный запрос. В июле сотрудники МФЦ сообщили о вспышке коронавируса в отделении на улице Космонавтов в Ленинском районе. Однако руководство центра опровергло информацию. В августе сотрудники МФЦ обвинили руководство в присвоении премий. Однако оно заявило, что все средства выплачиваются в полном объёме.

