Под Нижним Тагилом мотоциклист погиб из-за наезда на камень

Под Нижним Тагилом мотоциклист погиб из-за наезда на камень

Сегодня, 10:20ПроисшествияPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
Под Нижним Тагилом мотоциклист с 27-летним стажем погиб из-за наезда на камень, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

Происшествие случилось 27 августа 2020 года. Мужчина двигался в со стороны поселка Черноисточинск в сторону коллективных садов «Антоновский».

Он допустил наезд на камень, мотоцикл опрокинулся.

От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Место происшествия
Photo:Отдел пропаганды ГИБДД

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, опрошены свидетели.

По их данным, погибшим был мужчина 1967 года рождения. Он управлял мотоциклом он без мотошлема.

Напомним, что ранее в посёлке Левиха пьяный отец с двумя детьми в люльке мотоцикла врезался в столб.

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