Под Нижним Тагилом мотоциклист погиб из-за наезда на камень

Происшествие случилось 27 августа 2020 года. Мужчина двигался в со стороны поселка Черноисточинск в сторону коллективных садов «Антоновский».
Он допустил наезд на камень, мотоцикл опрокинулся.
От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, опрошены свидетели.
По их данным, погибшим был мужчина 1967 года рождения. Он управлял мотоциклом он без мотошлема.
Напомним, что ранее в посёлке Левиха пьяный отец с двумя детьми в люльке мотоцикла врезался в столб.