Под Нижним Тагилом мотоциклист погиб из-за наезда на камень

Под Нижним Тагилом мотоциклист с 27-летним стажем погиб из-за наезда на камень, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

Происшествие случилось 27 августа 2020 года. Мужчина двигался в со стороны поселка Черноисточинск в сторону коллективных садов «Антоновский». Он допустил наезд на камень, мотоцикл опрокинулся. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи. Место происшествия Photo: Отдел пропаганды ГИБДД Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, опрошены свидетели. По их данным, погибшим был мужчина 1967 года рождения. Он управлял мотоциклом он без мотошлема. Напомним, что ранее в посёлке Левиха пьяный отец с двумя детьми в люльке мотоцикла врезался в столб. Под Нижним Тагилом пьяный мужчина катал детей на мотоцикле и врезался в столб

