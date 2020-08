Свердловчанина обвиняют в угрозе убийством падчерице из-за договора на установку окон

В Екатеринбурге прокуратура Верх-Исетского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении мужчины, который угрожал убийством своей падчерице, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Мужчина 1938 года рождения обвиняется в угрозе убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы (ч. 1 ст. 119 УК РФ). По версии следствия вечером 9 августа 2020 года между обвиняемым и его падчерицей 1966 года рождения возник конфликт из-за договора по установке окон. При этом нанес ей удары по лицу, направлял нож и угрожал убийством. Потерпевшей удалось выбраться в подъезд, однако мужчина последовал за ней и продолжил угрожать ей уже там. Женщина, боясь за свою жизнь и здоровье, эту угрозу восприняла реально и заявила в полицию. Обвиняемый полностью признал свою вину. Он может получить до двух лет лишения свободы. Напомним, что в Серове двое бомжей подозреваются в сожжении и убийстве собутыльника.

