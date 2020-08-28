В Екатеринбурге проверяют приют на использование детского труда

В Екатеринбурге проверяют приют на использование детского труда

Сегодня, 16:40ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Приют Екатеринбурга проверят по заявлению на основании видео, снятого самими детьми. На видео можно увидеть, как дети прибираются и используют хлорные таблетки, пишет E1.

Детский приют «Каравелла» находится на улице Металлургов в Екатеринбурге. В данном приюте некоторое время прибывала девочка Варя, ей 10 лет. Когда бабушка пришла навещать внучку она увидела, что руки у дочки красные.

Приехали повидаться, а у нее все руки красные. Сказала, что мыла полы, говорит бабушка Вари.

Кроме того в интернете был размещен ролик, на котором видно, как ребенок использует хлорные таблетки моет полы.

Фото:ютуб-канал "Происшествия оперативно"

После случившегося бабушка обратилась в правоохранительные органы. На данный момент приют проверяет полиция Верх-Исетского района Екатеринбурга.

В приют приезжал уполномоченный по правам ребенка Мороков Игорь.

Не исключаем, что видео постановочное, но будем разбираться в ситуации. Разговаривал с детьми, которые сняли видео. По результатам общение направил письмо в прокуратуру, сообщил Игорь.

Недавно в уральском приюте произошла вспышка заболеваемости COVID-19, заразилось 20 детей и 14 взрослых.

Сюжеты:
Екатеринбург
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