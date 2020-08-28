В Екатеринбурге проверяют приют на использование детского труда

Детский приют «Каравелла» находится на улице Металлургов в Екатеринбурге. В данном приюте некоторое время прибывала девочка Варя, ей 10 лет. Когда бабушка пришла навещать внучку она увидела, что руки у дочки красные.
Приехали повидаться, а у нее все руки красные. Сказала, что мыла полы, говорит бабушка Вари.
Кроме того в интернете был размещен ролик, на котором видно, как ребенок использует хлорные таблетки моет полы.
После случившегося бабушка обратилась в правоохранительные органы. На данный момент приют проверяет полиция Верх-Исетского района Екатеринбурга.
В приют приезжал уполномоченный по правам ребенка Мороков Игорь.
Не исключаем, что видео постановочное, но будем разбираться в ситуации. Разговаривал с детьми, которые сняли видео. По результатам общение направил письмо в прокуратуру, сообщил Игорь.
Недавно в уральском приюте произошла вспышка заболеваемости COVID-19, заразилось 20 детей и 14 взрослых.