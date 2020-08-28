В Екатеринбурге жильцы дома пол ночи провели на улице из-за сообщения о взрыве

Как сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, факт на самом деле произошел. Прибывшие саперы создали зону безопасности и провели обыск в указанной квартире. При этом никаких предметов, похожих на бомбы обнаружено не было.