В Екатеринбурге жильцы дома пол ночи провели на улице из-за сообщения о взрыве

Звонок о предстоящем взрыве, поступивший из Москвы переполошил жителей дома на улице Краснофлотцев в Екатеринбурге, сообщает URA.ru со ссылкой на очевидца.

По его словам, поступил звонок о том, что на первом этаже дома скоро взорвется газовый баллон. Жильцы были эвакуированы, на место прибыли скорая помощь и саперы. Как сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, факт на самом деле произошел. Прибывшие саперы создали зону безопасности и провели обыск в указанной квартире. При этом никаких предметов, похожих на бомбы обнаружено не было. Проводится проверка, личность звонившего устанавливают. По итогам проверки будет вынесено решение. Напомним, что ранее на заводе «ФОРЭС» в асбесте произошел взрыв, в результате чего рабочие получили ожоги. Рабочие получили ожоги: в Асбесте на заводе «ФОРЭС» произошел взрыв

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter