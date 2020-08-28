В Екатеринбурге жильцы дома пол ночи провели на улице из-за сообщения о взрыве

В Екатеринбурге жильцы дома пол ночи провели на улице из-за сообщения о взрыве

Сегодня, 14:09ПроисшествияPhoto: 1
Звонок о предстоящем взрыве, поступивший из Москвы переполошил жителей дома на улице Краснофлотцев в Екатеринбурге, сообщает URA.ru со ссылкой на очевидца.

По его словам, поступил звонок о том, что на первом этаже дома скоро взорвется газовый баллон.

Жильцы были эвакуированы, на место прибыли скорая помощь и саперы.

Как сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, факт на самом деле произошел. Прибывшие саперы создали зону безопасности и провели обыск в указанной квартире. При этом никаких предметов, похожих на бомбы обнаружено не было.

Проводится проверка, личность звонившего устанавливают.

По итогам проверки будет вынесено решение.

Напомним, что ранее на заводе «ФОРЭС» в асбесте произошел взрыв, в результате чего рабочие получили ожоги.

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