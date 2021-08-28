Два человека в больнице: на ЕКАД «Хендай» при обгоне столкнулся с «Шевроле»

Сотрудники ГИБДД установили, что 33-летний водитель «Хендай Солярис» при обгоне большегруза по обочине, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Шевроле».
От удара оба водителя получили различные травмы. Виновника аварии госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. 34-летний водитель «Шевроле» также госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой.
Установлено, что стаж управления транспортными средствами водителя автомобиля «Хендай» составляет 15 лет, ранее он не привлекался к административной ответственности, сообщили в ГИБДД г. Екатеринбурга.
Напомним, сегодня ночью в Качканаре произошло ДТП, в котором пострадал пьяный водитель и фельдшер скорой помощи. Инцидент случился в 03.54 на улице Октябрьская в районе 38 дома.