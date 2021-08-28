Два человека в больнице: на ЕКАД «Хендай» при обгоне столкнулся с «Шевроле»

Два человека в больнице: на ЕКАД «Хендай» при обгоне столкнулся с «Шевроле»
Два человека в больнице: на ЕКАД «Хендай» при обгоне столкнулся с «Шевроле»
Сегодня, 21:05ПроисшествияФото: 1МI
Вчера вечером, 27 августа, на ЕКАД произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Инцидент случился в 20.35 в районе 31-го километра.

Сотрудники ГИБДД установили, что 33-летний водитель «Хендай Солярис» при обгоне большегруза по обочине, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Шевроле».

От удара оба водителя получили различные травмы. Виновника аварии госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. 34-летний водитель «Шевроле» также госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой.

Установлено, что стаж управления транспортными средствами водителя автомобиля «Хендай» составляет 15 лет, ранее он не привлекался к административной ответственности, сообщили в ГИБДД г. Екатеринбурга.

Напомним, сегодня ночью в Качканаре произошло ДТП, в котором пострадал пьяный водитель и фельдшер скорой помощи. Инцидент случился в 03.54 на улице Октябрьская в районе 38 дома.

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