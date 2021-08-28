Из-за несоблюдения дистанции пострадала 8-летняя девочка в центре Нижнего Тагила

Из-за несоблюдения дистанции пострадала 8-летняя девочка в центре Нижнего Тагила
Из-за несоблюдения дистанции пострадала 8-летняя девочка в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 12:12ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД
В дорожно-транспортном происшествии в Нижнем Тагиле пострадал восьмилетний ребёнок. Причиной аварии стало несоблюдении дистанции.

Инцидент произошёл вечером в пятницу, 27 августа. По информации ОГИБДД Нижнего Тагила, два автомобиля столкнулись на улице Горошникова. 62-летний тагильчанин за рулём Renault Logan двигался в сторону проспекта Мира. Мужчина не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с ехавшим впереди KIA-Cerato. Корейской иномаркой управлял сорокалетний мужчина.

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД

В результате ДТП пострадала восьмилетняя пассажирка KIA-Cerato – ребёнок получил ушиб волосистой части головы. После оказания помощи медики отпустили девочку домой. Юная тагильчанка перевозилась в детском удерживающем устройстве.

62-летний мужчина, по информации госавтоинспекторов, уже привлекался за нарушение ПДД к административной ответственности дважды в этом году. На момент аварии оба водители были трезвые.

Напомним, 27 августа на Восточном шоссе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, а машины получили серьёзные механические повреждения.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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