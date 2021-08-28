Начальник колонии под Тавдой стал фигурантом служебной проверки по делу о наркотиках

Начальник колонии под Тавдой стал фигурантом служебной проверки по делу о наркотиках
Начальник колонии под Тавдой стал фигурантом служебной проверки по делу о наркотиках
Сегодня, 10:56ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Временно исполняющий обязанности начальника ИК-24 в Тавдинском районе Свердловской области Михаил Перминов стал фигурантом дела о наркотиках.

В настоящий момент Перминов освобождён от службы, в отношении него Свердловское ГУФСИН проводит служебную проверку, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ведомства.

О задержании Перминова сообщило URA.RU со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. По данным издания, в кабинете у начальника ИК-24 нашли следы наркотического вещества. Медосвидетельствование также показало наличие запрещённых препаратов в крови свердловчанина. Во время обыска в жилище Перминова правоохранители обнаружили незарегистрированное ружьё и гильзы.

Напомним, в Нижнем Тагиле по делу о взятке задержан зампрокурора Ленинского района Алексей Терзиогло. Правоохранитель проходит по делу о взятке.

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