Пассажирка мотоцикла сломала позвоночник в ДТП в Ивделе

Установлено, что 24-летний водитель ехал по улице Остров ЛПХ и не справился с управлением. Мотоцикл наехал на камень и опрокинулся на правую сторону. В аварии пострадала пассажирка.
Медики диагностировали у неё черепно-мозговую травму и закрытый перелом второго позвонка и ссадины бедра, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Сотрудники ГИБДД установили, что мотоциклист в момент ДТП был пьян. В настоящее время он привлечен к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без мотошлема.
Напомним, под колесами грузовика Volvo 23 августа погиб мужчина, слетевший с мотоцикла на трассе Пермь — Екатеринбург. По факту ДТП проводится проверка.