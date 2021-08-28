Пассажирка мотоцикла сломала позвоночник в ДТП в Ивделе

Пассажирка мотоцикла сломала позвоночник в ДТП в Ивделе
Пассажирка мотоцикла сломала позвоночник в ДТП в Ивделе
Сегодня, 20:22ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня, 28 августа, 17-летняя пассажирка мотоцикла сломала позвоночник из-за пьяного водителя. Водитель «Урала» наехал на бордюрный камень и опрокинулся.

Установлено, что 24-летний водитель ехал по улице Остров ЛПХ и не справился с управлением. Мотоцикл наехал на камень и опрокинулся на правую сторону. В аварии пострадала пассажирка.

Медики диагностировали у неё черепно-мозговую травму и закрытый перелом второго позвонка и ссадины бедра, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Сотрудники ГИБДД установили, что мотоциклист в момент ДТП был пьян. В настоящее время он привлечен к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без мотошлема.

Напомним, под колесами грузовика Volvo 23 августа погиб мужчина, слетевший с мотоцикла на трассе Пермь — Екатеринбург. По факту ДТП проводится проверка.

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