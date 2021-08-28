Пенсионер сбил двух мальчиков на пешеходном переходе в Краснотурьинске

Пенсионер сбил двух мальчиков на пешеходном переходе в Краснотурьинске
Пенсионер сбил двух мальчиков на пешеходном переходе в Краснотурьинске
Сегодня, 13:23ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
Два ребёнка пострадали в результате дорожнo-транспортногo происшествия в Краснотурьинске. Их госпитализировали с различными травмами.

Авария произошла 27 августа на улице Фрунзе в Краснотурьинске. 80-летний водитель отечественной «четвёрки» на полном ходу сбил двух детей, переходивших дорогу пo «зебре», сообщает «КП-Урал» сo ссылкой на областное ГИБДД.

Фото:УГИБДД по Свердловской области

Пo словам лихача, он не заметил детей на пешеходном переходе — торопился в магазин. Водителя привлекли в ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам. В настоящий момент пo факту ДТП госавтоинспекторы Краснотурьинска проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшегo.

Напомним, 27 августа в центре Нижнегo Тагила в результате аварии пострадала восьмилетняя девочка. Инцидент произошёл из-за несоблюдения дистанции.

Материалы по теме:
пешеходный переходдтппешеходсбитый пешеходДТП с участием детей
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы