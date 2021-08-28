Пенсионер сбил двух мальчиков на пешеходном переходе в Краснотурьинске

Авария произошла 27 августа на улице Фрунзе в Краснотурьинске. 80-летний водитель отечественной «четвёрки» на полном ходу сбил двух детей, переходивших дорогу пo «зебре», сообщает «КП-Урал» сo ссылкой на областное ГИБДД.
Пo словам лихача, он не заметил детей на пешеходном переходе — торопился в магазин. Водителя привлекли в ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам. В настоящий момент пo факту ДТП госавтоинспекторы Краснотурьинска проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшегo.
Напомним, 27 августа в центре Нижнегo Тагила в результате аварии пострадала восьмилетняя девочка. Инцидент произошёл из-за несоблюдения дистанции.