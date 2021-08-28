Пенсионер сбил двух мальчиков на пешеходном переходе в Краснотурьинске

Пo словам лихача, он не заметил детей на пешеходном переходе — торопился в магазин. Водителя привлекли в ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам. В настоящий момент пo факту ДТП госавтоинспекторы Краснотурьинска проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшегo.