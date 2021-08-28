Полкило наркотиков изъяли полицейские у 32-летней жительницы Нижнего Тагила

По данным следствия, в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана у своего дома на улице Энтузиастов. Во время розысков было обнаружено и изъято 60 пакетиков с наркотическим веществом.
В квартире женщины были изъяты четыре полимерных пакетах 250 грамм наркотического вещества, пустые пакетики зип-лок и электронные весы.
В настоящее время в отношении свердловчанки возбуждены уголовные дела по фактам покушения на сбыт в особо крупных размерах и сбыт.
Напомним, за незаконное выращивание конопли к уголовной ответственности привлекается 61-летний житель Красного Камня в Нижнем Тагиле. Ранее он был неоднократно судим за хранение наркотиков, а на данный момент отбывает наказание медицинского характера.