Полкило наркотиков изъяли полицейские у 32-летней жительницы Нижнего Тагила

Полкило наркотиков изъяли полицейские у 32-летней жительницы Нижнего Тагила
Полкило наркотиков изъяли полицейские у 32-летней жительницы Нижнего Тагила
Сегодня, 16:52ПроисшествияФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнюю жительницу микрорайона Вагонка с крупной партией наркотиков в размере 500 грамм, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

По данным следствия, в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана у своего дома на улице Энтузиастов. Во время розысков было обнаружено и изъято 60 пакетиков с наркотическим веществом.

В квартире женщины были изъяты четыре полимерных пакетах 250 грамм наркотического вещества, пустые пакетики зип-лок и электронные весы.

В настоящее время в отношении свердловчанки возбуждены уголовные дела по фактам покушения на сбыт в особо крупных размерах и сбыт.

Напомним, за незаконное выращивание конопли к уголовной ответственности привлекается 61-летний житель Красного Камня в Нижнем Тагиле. Ранее он был неоднократно судим за хранение наркотиков, а на данный момент отбывает наказание медицинского характера.

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Нижний Тагил
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