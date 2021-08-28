Пьяный водитель протаранил автомобиль «Скорой помощи» в Качканаре

Сегодня ночью в Качканаре произошло ДТП, в котором пострадал пьяный водитель и фельдшер скорой помощи. Инцидент случился в 03.54 на улице Октябрьская в районе 38 дома.

Установлено, что 22-летний водитель ВАЗ 217030 выехал на встречку и столкнулся с машиной «Скорой помощи». Прибывшие на место ЧП сотрудники ГИБДД установили, что в момент аварии водитель легковушки был пьян. Сам мужчина не отрицает факт употребления спиртных напитков. Инспекторам ДПС он пояснил, что момент ДТП не помнит, но знает, что перед поездкой на автомобиле употреблял крепкий алкогольный напиток - «Виски». Стад вождения у виновника аварии – 4 года. За это время он многократно привлекался к административной ответственности. Только с начала 2021 года на него составлено 18 протоколов. Напомним, водитель «УАЗа», находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в легковой автомобиль и перевернулся, пытаясь уйти от инспекторов ДПС в Ирбите. Пьяный водитель угонял от инспекторов ДПС и устроил аварию в Ирбите

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter