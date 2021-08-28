В Нижнем Тагиле скончался выдающийся инженер НТИИМ Николай Кочкарь

Талантливый инженер, учёный, автор множества работ по военным разработкам и обладатель восьми патентов ушёл из жизни 26 августа после продолжительной болезни. Об этом изданию сообщили работники НТИИМ.
Кочкарь Николай Иванович всегда особо отмечал, что его личные успехи были бы невозможны без слаженной работы всего коллектива, рассказали на предприятии.
Прощание с Николаем Ивановичем состоится 30 августа в 13:30 в траурном зале «Реквием». Автобусы доставят сотрудников предприятия от проходной НТИИМ. Время отъезда — 12:45.
Николай Кочкарь родился в Копейске Челябинской области в 1947 году. В 1971 после окончания Челябинского политехнического института по специальности «радиоэлектронные устройства» был направлен на работу в Нижнетагильский институт испытаний металлов. Спустя три года Николая Ивановича назначили начальником лаборатории СКБ ИЗАП. 26 лет Кочкарь руководил этим отделом. Позднее стал начальников отдела разработки № 91, где и проработал до 5 марта 2021 года. В 1987 году он получил звание кандидата наук. Николай Иванович является автором более тридцати работ по созданию полигонных средств измерения. За свой вклад в дело испытаний различный видов вооружений и боеприпасов Кочкарь удостоен нескольких наград и званий.
Редакция TagilCity.ru выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Ивановича.
На этой неделе Нижний Тагил простился с ещё одним известным промышленником Николаем Малых, который умер на 74-м году жизни.