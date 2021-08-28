В Нижнем Тагиле скончался выдающийся инженер НТИИМ Николай Кочкарь

Николай Кочкарь родился в Копейске Челябинской области в 1947 году. В 1971 после окончания Челябинского политехнического института по специальности «радиоэлектронные устройства» был направлен на работу в Нижнетагильский институт испытаний металлов. Спустя три года Николая Ивановича назначили начальником лаборатории СКБ ИЗАП. 26 лет Кочкарь руководил этим отделом. Позднее стал начальников отдела разработки № 91, где и проработал до 5 марта 2021 года. В 1987 году он получил звание кандидата наук. Николай Иванович является автором более тридцати работ по созданию полигонных средств измерения. За свой вклад в дело испытаний различный видов вооружений и боеприпасов Кочкарь удостоен нескольких наград и званий.