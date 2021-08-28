В Новоберёзовском 10-летняя девочка ушла гулять и не вернулась. Её нашли спустя сутки

Тревогу забили родители девочки – уже вечером они написали заявление о пропаже ребёнка в полицию. Поисками Даши занимались правоохранители и волонтёры. В итоге «беглянку» нашли сегодня утром, 28 августа, в одной из квартир в Берёзовском. Никакого «криминала» в пропаже ребёнка нет. Об этом TagilCity.ru рассказал начальник прeсс-службы МВД Свeрдлoвскoй oбласти Валeрий Гoрeлых.
Её нашли живой в одной из квартир Берёзовского. Жива и здорова, в криминальную историю не попала, к счастью. Сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних передали её законным представителям, добавил Валерий Горелых.
Напомним, в Ревде разыскивается мужчина, который надругался над девятилетним мальчиком.