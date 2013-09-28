Четыре автомобиля сегодня столкнулись на перекрестке Строителей-Октябрьской революции в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Предварительно известно, что первый удар произошел еще до пересечения дорог, потом автомобили вынесло уже на сам перекресток. Сейчас движение на данном участке будет остановлено, поскольку перегорожена вся проезжая часть: четыре пострадавших автомобиля отнесло ударами на разные части дороги.

Причиной первой части аварии могли стать как игнорирование запрещающего сигнала светофора, так и нарушение скоростного режима. Финал ДТП, скорее всего, связан уже с несоблюдением дистанции, когда один из автомобилей не успел остановиться и избежать столкновения. Учитывая, что одно из столкновений было лобовым, кто-то из водителей мог совершать и небезопасный обгон. В любом случае, об официальных причинах этой аварии, а также о пострадавших будет известно позже.