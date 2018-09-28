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25-летний мужчина погиб под колесами Ford на трассе под Екатеринбургом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Sbil nochyu

25-летний мужчина погиб под колесами Ford на трассе под Екатеринбургом

Сегодня, 09:00ПроисшествияФото: ОТВ
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