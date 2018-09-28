25-летний мужчина погиб под колесами Ford на трассе под Екатеринбургом
Сегодня, 09:00ПроисшествияФото: ОТВ
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Вечером 27 сентября на трассе «Станция Глубокое – Бобровский» в результате ДТП погиб пешеход.
Сюжеты: Екатеринбург
В темноте водитель Ford Focus не заметил идущего по обочине в попутном направлении мужчину и сбил его.
От полученных травм 25-летний мужчина скончался на месте. По информации ГИБДД, погибший был жителем поселка Глубокий.
При ударе машина получила механические повреждения. Водитель не пострадал, пишет ОТВ.
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