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Упал на газовую плиту: 56-летний тагичанин погиб при пожаре в своей квартире
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Упал на газовую плиту: 56-летний тагичанин погиб при пожаре в своей квартире

Сегодня, 13:50Происшествия
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