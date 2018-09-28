Упал на газовую плиту: 56-летний тагичанин погиб при пожаре в своей квартире

Огонь удалось потушить до приезда пожарных. В результате пожара погиб мужчина 1962 года рождения, проживающий в квартире.

По предварительным данным, погибший находился в нетрезвом состоянии и упал на газовую плиту, на которой грелся чайник. Подняться самостоятельно мужчина не смог, сообщает ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО.