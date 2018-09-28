Упал на газовую плиту: 56-летний тагичанин погиб при пожаре в своей квартире
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27 сентября около 18:00 в квартире дома на улице Ленина произошел пожар. На площади 1 кв. м. загорелось домашнее имущество.
Сюжеты: Нижний Тагил
Огонь удалось потушить до приезда пожарных. В результате пожара погиб мужчина 1962 года рождения, проживающий в квартире.
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По предварительным данным, погибший находился в нетрезвом состоянии и упал на газовую плиту, на которой грелся чайник. Подняться самостоятельно мужчина не смог, сообщает ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО.
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