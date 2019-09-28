Режиссер Марк Захаров скончался в возрасте 85 лет

Автор культовых кинофильмов и десятков спектаклей скончался днем в Москве после повторного заболевания легких. Ранее в начале сентября после трех недель лечения двустороннего воспаления легких режиссер был выписан из московской клиники, куда попал еще 20 августа, и его представители сообщали, что жизни Захарова ничего не угрожает.

Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», обладатель многочисленных премий и Герой труда, Марк Захаров снял всего шесть фильмов, однако каждый из них стал классикой советского кинематографа и вырастил не одно поколение россиян: «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Убить дракона».