В Асбесте ищут убийцу двух человек: объявлен план «Перехват»

В убийстве подозревается приятель погибшей Валентины, которые часто приходил к ней в гости. Второй жертвой стал ее брат Дмитрий, который приехал в гости к родственнице. Сын погибшей свердловчанки Игорь был направлен в больницу, где врачи провели операцию.