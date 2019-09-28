В Асбесте ищут убийцу двух человек: объявлен план «Перехват»
Сегодня, 19:15ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В пятницу 27 сентября в поселке Режик Свердловской области произошло двойное убийство: женщина и ее брат были застрелены из ружья, а также пострадал сын погибшей, сообщает Е1.
В убийстве подозревается приятель погибшей Валентины, которые часто приходил к ней в гости. Второй жертвой стал ее брат Дмитрий, который приехал в гости к родственнице. Сын погибшей свердловчанки Игорь был направлен в больницу, где врачи провели операцию.
Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого — его рост 180 см, седые волосы, может быть вооружен. Полицейские в бронежилетах, по словам очевидцев, в большом количестве находятся в Асбесте. Также есть сообщения о патрулях по дороге из Асбеста в Екатеринбург.
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